Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk dizilerine artan ilgi televizyon yapımlarının satış rakamlarına da yansıyor. Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumunun dizilerinin de aralarında olduğu programlarının satışından elde ettiği gelir geçen yıl 70 milyon lira oldu. TRT'nin dizi ihracatı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle Balkan ülkelerinde yoğunlaşırken, söz konusu yapımlar Uzak Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde de seyredilir hâle geldi. Kanalın dizi ve programlarının satışından elde ettiği gelir ise 2016'da 70 milyon liraya ulaştı. Özellikle son üç senede yapılan satışlarla Türk dizi ihracatından elde edilen gelirin 750 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk dizilerinin yurt dışında izlenirliğinin artmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Eren “Dizilerimizin yurt dışında seyredilmesi, ekonomik getirinin ötesinde kültürel olarak o ülkelerde var olabilme adına çok önemli” dedi. Gelecek dönemde Avrupa ve Kuzey Amerika’da da seyredileceğini düşündükleri on bölüm, 45 dakikalık diziler yapmayı planladıklarını kaydeden Eren “Eurodata’nın yaptığı son araştırmaya göre dünya genelinde tüketilen yabancı kaynaklı içeriğin yüzde 30’u Türk üretimi. Buradan da anlaşılacağı üzere ürettiğimiz içerik dünya ortalamasının üzerinde. Bu, gerçekten çok büyük bir başarı” şeklinde konuştu.