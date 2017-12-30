Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki yıl önce felç geçiren ve boynundan aşağısı tutmayan 59 yaşındaki ünlü yönetmen, 1990 ve 2000'li yılların başlarında çok sayıda şarkıcının kliplerine imza atmıştı. Birten Mayadağ, eşinin dört ay önceki kök hücre tedavisi sonrası 1,5 aydır evde olduğunu ve her şeyin olumlu gittiğini söyledi. Birten Mayadağ “Son aylarda fonksiyonları iyiydi, ellerini kıpırdatıyordu, yutkunuyordu. Ben onun için büyük alfabe tablosu yaptırmıştım. Harfleri gösteriyordum ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ olarak göz işareti yapıyordu ve kelime kurmaya çalışıyordum. Ama olmadı. Ona özel bir tekerlekli sandalye yaptırmıştım, yatak da oluyordu. Sipariş, önceki akşam geldi ancak kullanmak nasip olmadı. Almanya’da eğitim gören oğlu Mert ve yanında bulunan kardeşi Naz erken gelirse cenaze bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde olacak ve Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Eğer gelemezlerse yarın defnedeceğiz” dedi.