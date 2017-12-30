Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1990’lı ve 2000’li yıllarda Hande Yener, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül, Bendeniz ve Hakan Peker gibi birçok ünlü şarkıcının kliplerini çeken yönetmen Mustafa Mayadağ dün sabah saatlerinde Tarabya’da bulunan evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü yönetmenin iki yıl önce beyin kanaması geçirdiği ve bu yüzden yatağa mahkum bir şekilde hayatını sürdürdüğü öğrenilmişti. Hayatını kaybeden Mayadağ’ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılındı. Cenaze törenine, ünlü yönetmenin eşi Birsen Mayadağ, oğlu Mert Mayadağ, kızı Naz Mayadağ, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın yanı sıra yakın arkadaşları katıldı. Törende ünlü yönetmenin eşi ve çocuklarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Birçok ünlü şarkıcının kliplerini çeken Mustafa Yamadağ’ın cenazesine ise müzik camiasından kimsenin katılmaması ise dikkat çekti.

Eşini huzurla uğurladıklarını belirten Birsen Mayadağ, “Dün sabah 9.30’da kaybettik. Uyandıramadık, sağlık ekiplerine haber verdik. Çok sıcaktı, öldüğüne inanamamıştım. Gelen arkadaşlar kaybettiğimizi söylediler. İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Boynundan aşağısı felçli durumdaydı. Mücadele ediyorduk. Son dönemde yapılan tedavilerle umutlanmıştık. Vücudunu hareket ettirmeye çalışıyordu. Umutluyduk. Çok yoruldu, çok mücadele etti. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Huzurla uğurluyoruz. Diyecek bir şey yok. Takdiri ilahi’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

“Allah, gelenden de sağ olsun, gelmeyenden de’’

Eşinin cenazesine sanat camiasından bir katılımın olmaması ile ilgili konuşan Birsen Mayadağ, “Bunlar için hiç bir şey söylemek istemiyorum. Bu piyasayı zaten biliyorsunuz. Gelende sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun. Bizi arayıp soran arkadaşlarımız da oldu. Mustafa kimseyi kırmazdı, kimseyle dargınlığı olan bir insan değildi. Sevilen bir insandı. Herkesin bir koşturmacası var. Onun için kimseye söyleyecek bir şeyim yok’’ dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Birsen Mayadağ, ’’Bakanımız iki yıl boyunca desteğini hiç esirgemedi. Her zaman yanımızdaydı. Ne zaman başımız sıkışsa aradık. Hep yanımızdaydı, arkamızdaydı’’ diye konuştu.Mustafa Mayadağ’ın Anadolu Üniversitesi’nden öğrencisi olduğunu hatırlatan Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Allah rahmet eylesin. Mustafa benim üniversiteden öğrencimdi. İyi bir öğrenciydi. Daha sonra iyi bir yönetmen oldu. İyi bir eş, iyi bir baba oldu. Eşine ve çocuklarına Allah sabırlar versin. Onlar iki yıl boyunca çok zorlu bir süreci birlikte göğüslediler. Allah onlardan razı olsun. Kısmet bu kadarmış. Bütün sevenlerine, ailesine, arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mustafa’mıza da Allah’tan gani gani rahmet diliyorum’’ ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.Ünlü yönetmenin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığına götürüldü.