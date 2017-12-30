Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile kısa sürede şöhret basamaklarını tırmana genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kameralardan uzak tuttuğu babası nihayet görüntülendi.

KIZLARINI ALIP YEMEĞE ÇIKTI

Eşinin aksine kızıyla birlikte pek sık görüntü vermeyen Mehmet Tilki, önceki akşam kızları Ayça ve Aleyna Tilki ile birlikte Etiler Nusret'te yemekteydi.

"YILBAŞINDA SAHNEDE OLACAĞIM"

Yabancı dil eğitimi için bir süre önce Amerika'ya giden genç şarkıcı, eğitiminin devam ettiğini, yeni yıl tatili için Türkiye'ye döndüğünü söyledi ve ekledi: "Yılbaşında sahneye çıkmayacağım."

Mehmet Tilki ve kızları böyle görüntülendi;