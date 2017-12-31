Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıldır Feyza Aktan’la sevgili olan Özcan Deniz, beş ay sonra doğacak oğlu için kesenin ağzını açtı. Evlilik hazırlığı yaptığı 25 yaşındaki Aktan sayesinde baba olma hayalini gerçekleştiren oyuncunun, oğlu için Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara (5 milyon 685 bin TL) villa satın aldığı öğrenildi.

Şimdilerde Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de oturan Deniz’in, şubat ayında sevgilisiyle yeni evine yerleşeceği konuşuluyor. Çiftin, birçok ünlü ismin evlenmek için tercih ettiği Paris’te nikah masasına oturmayı planladıkları da söyleniyor. Aktan’ın ayrıca bebeğini Amerika’da doğurmak istediği de gelen bilgiler arasında.