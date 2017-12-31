Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye yılbaşı programında kimler var, jüri üyeleri kim, O Ses Türkiye yılbaşı 2018 saat kaçta, Leyla Ilıcalı kaç yaşında? sorularının cevapları bu haberde. O Ses Türkiye bu akşam özel yılbaşı yayınıyla ekranlara gelecek. TV 8'in en çok izlenen programlarından olan O Ses Türkiye de yılbaşı sürprizleri de yer alacak. Peki programa kimler katılacak, hangi ünlüler jüri üyesi, O Ses Türkiye yılbaşı özel yayını saat kaçta başlıyacak? İşte haberimiz...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2018 SAAT KAÇTA?

Spor ve sanat dünyasından birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğimiz "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"de 2018'i, bu akşam saat 20:00'de TV8'den izleyebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2018 TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca, Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur (aynı zamanda eski O Ses Türkiye jüri üyesi), Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

ACUN ILICALI'NIN KIZI LEYLA ILICALI DA EKRANDA OLACAK

Son gelen bilgilere göre Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı da O Ses Türkiye yılbaşı 2018 programında ekranda olacak. Sosyal medyaya sızan görüntülerde Leyla Ilıcalı ve arkadaşları Athena grubuna ait "Arsız Gönül" şarkısını seslendirmeye başladığında ise O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan aynı zamanda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ağzı açık kaldı.

LEYLA ILICALI KAÇ YAŞINDA?

Leyla ve arkadaşları eğlenceli performanslarıyla jüri üyelerinden olumlu not aldı. Leyla Ilıcalı’nın yaşı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı’nın ikinci evliliği Zeynep Ilıcalı’dan olan kızı Leyla Ilıcalı, 2004 yılında doğdu.