Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sıralı tam listesi bu haberde. Milli Piyango yılbaşı 2018 çekilişini heyecan ile bekleyenler bu habere dikkat! 61 milyon TL olan büyük ikramiye kime çıktı, MPİ kazanan numaralar hangileri, Milli piyango kazanını belli oldu mu? ve benzeri soruların cevaplarını merakla bekleyenler bu haberi sizler için derledik. Büyük çekilişe saatler kalar heyecan dorukta peki ama kazandıran numaralar hangi bilete vurdu, 2018 yılının talihlisi belki de sizsiniz. Milli Piyango tam liste - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı da sizler için bun haberde yer alıyor. Kazanan numara belli oldu mu? Suan için hayır ama büyük ikramiyenin kime gittiğini öğrenmemize saatler kaldı? Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. MPİ kazanan numaralar sizin biletinizdeyse o zaman gelelim parayı konuşmaya, bu yılın talihlisi eğer sizseniz ikramiyenizi nereden alacaksınız? İşte bu sorunun cevabı... Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de talihlilerini bulacak. Büyük ikramiye bana mı çıktı, çıktı ise nasıl anlarım diye dert ediyorsanız haberimizin bu kısmını dikkatlice okunuz. Ayrıca çekiliş sonrası biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. Bu arada biletinizi ne kadara aldığınızı unuttuysanız bu konuda da yardımcı olalım; Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor. MPİ kazanan numaralar hangileri? 2018 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edip, biletinize ikramiye ya da amorti çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde kazananların tam listesi bu haberde... Hem internetten hem de telefondan Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını gayet kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve 2018 MPİ bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyoruz: Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı'nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66 - Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1'i tuşluyorsunuz. - Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz. - 0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1'e basarak tekrar girme şansınız var) Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.- Girdiğiniz numaranın onayı için 0'ı tuşlamanız isteniyor. - Bu kadar basit! Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde hayatınızı tamamen değiştirebilecek numaralar belirlendi. 61 milyon hayalinde geri sayım başladı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bittikten hemen sonra buradan kazandıran numaraları yayınlayacağız. Dilerseniz sizde biletlerinizi hemen kontrol edip, ikramiyenin biletinize çıkıp çıkmadığını sitemizden kontrol edebilirsiniz.



MPİ 2018 İKRAMİYESİ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLA



Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaraların belli olacağı çekiliş saat kaçta, hangi kanalda?

2018 yılbaşı özel çekilişi için gözler bu akşam yapılacak çekilişte. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye son 4 yılda çeyrek bilete isabet etti. Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde amortiler, diğer büyük ikramiyeler ile 61 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişleri, saat 23:00 – 23:45 arasında yapılırken, saat 19:00’dan itibaren basın mensupları da çekilişlere katılarak ses ve görüntü alabilecekler. Çekiliş TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



2018 MPİ büyük ikramiye kaç para?

Yılbaşı MPİ büyük ikramiye tutarı dudak uçuklattı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, tarihin en büyük ikramiyesi verilecek. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, 2017 Milli Piyango ikramiyesi olarak 61 milyon TL büyük ikramiye kazanarak tarihe geçecek. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.



Daha önce Milli Piyango bileti almadıysanız bu kısam dikkat! İşte MPİ Sözlüğü

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi,

ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.



2018 Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanan kaç ev alabilir?

Avcılar'dan 272 adet...

Bağcılar'dan 217 adet...

Bahçelievler'den 226 adet...

Bakırköy'den 83 adet...

Başakşehir'den 200 adet...

Beykoz'dan 78 adet...

Beylikdüzü'nde 271 adet...

Beyoğlu'ndan 85 adet...

Çekmeköy'den 238 adet...

Kadıköy'den 79 adet...

Kartal'dan 213 adet...

Silivri'den 345 adet...

Üsküdar'dan ise 150 adet ev almak mümkün...



Büyük ikramiyeyle yüzlerce Tesla alabilirsiniz!

Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananlar bu parayla bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, İstanbul'da 20 lüks villa, 57 bin cumhuriyet altını alabilecek. Millî Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Millî Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor. Millî Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek. Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor. En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek. 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.



MPİ yılbaşı biletleri son 10 yılda hangi numaralar kazandı?

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773





Bilet zaman aşımına uğrarsa ne olur?

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.