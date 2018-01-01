Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran veren Şevket Çoruh, medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile nikah masasına oturdu. Sade bir nikahla evlenen ünlü çift, 2018 yılına evli girmiş oldu.