'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran veren Şevket Çoruh, medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile nikah masasına oturdu. Sade bir nikahla evlenen ünlü çift, 2018 yılına evli girmiş oldu.
Şevket Çoruh ile Özge Turna evlendi
01.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Şevket Çoruh, 4 yıldır aşk yaşadığı Özge Turna ile evlendi, 2018 yılına evli girdi.
Etiketler : şevket çoruh,düğün,
532552 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/532552.aspx
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