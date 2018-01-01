Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Pop Müziği'nin sevilen seslerinden Burcu Güneş, Sheraton Grand Adana'da 2018'e 'merhaba' dedi.Sevil Erhan imzalı gri ve kırmızı olmak üzere özel tasarım iki elbise giyen şarkıcı, “2018'in hepimize sağlık, huzur ve bereketle gelmesini temenni ediyorum. Ülkemiz için de çok güzel bir yıl olsun” sözleriyle yeni yılı selamladı. Burcu Güneş, 1 Ocak doğumlu sevgilisi Hakan Kutal'ın doğum gününü de sahnede kutladı. Kutal, sevgilisinin daveti üzerine sahneye çıktı. İkiliyi yan yana gören dinleyiciler “Evlilik ne zaman?” diye sorunca ünlü şarkıcı, “2018'de evleniyorum” cevabını verdi.