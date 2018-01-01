Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katılan Defne Samyeli, 'Dokun Bana' performansıyla 4 jüri üyesini döndürmeyi başardı. Samyeli, jüri üyesi olarak seçtiği Murat Boz ile bir de düet yaptı.

"BEN, ONA 'ABİ' DERDİM"

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin okul yılları ile ilgili sohbeti izleyenleri güldürdü. Samyel., "Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur" şeklinde konuştu.

"ÇİRKİNLER BÖLÜMÜNDEYDİM"

Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" eprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğdu.