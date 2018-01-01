Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı ile ünlü yapımcının sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'O Ses Türkiye' programı, yılbaşı gecesine damgasını vurdu.Komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven'in de jüri koltuğunda oturduğu gecede, espriler havada uçuşurken, yeni yıla birbirinden ünlü isimlerin şarkı performanslarıyla girildi.

31 Aralık 2017 reyting sonuçlarına göre; TOTAL'de 12.81 rating ve 27.99 share ile en yakın rakibini ikiye katlamayı başaran 'O Ses Türkiye' programı, AB grubunda da 15.7 rating ve 37.52 share ile açık ara zirvede yer aldı.'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de; Defne Samyeli, Kerem Tunçeri, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural, Gizem Karaca, Erkan Petekkaya, Seda Bakan, Tolga Sarıtaş, Sibel Can ve Özkan Uğur'un da aralarında olduğu ünlüler şarkı söyledi.