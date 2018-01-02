Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÜMİT TANRISEVEN



İlk defa sosyal medyada dikkatleri çeken şarkıcı Bulut Duman şimdilerde son şarkısı “Tey Tey”le dillerde. Bulut’la yeni projesi hakkında samimi bir söyleşi yaptık...

Son projen sonbaharda çıkmıştı. O günden bu yana tepkiler nasıl?

2017 sonbaharına “Tey Tey” ile giriş yapmıştım. Güzel tepkiler geldi. Klibimiz YouTube’da 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Telefonla çekim yapma fikri nereden çıktı? Çekimler nasıl yapıldı?

Bi’ şarkının sözü ve müziği ruhuma fısıldandığında; ortaya çıkan şarkı resim gibi canlanıyor gözümde... Yani sözler, müziğiyle, klibiyle, senaryosuyla birlikte geliyor geldi mi. Toylan Kaya şarkının düzenlemesini bitirir bitirmez soluğu Barcelona, Amsterdam ve Hamburg’da aldık. Üç ayrı ülkede harika görüntüler alıp, hikayenin geri kalanını da İstanbul Belgrad Ormanlarında çektik.

Çekimlerde ilginç bir olay yaşadın mı?

Çok. Tey Tey klibinin mutfağında yerli ve yabancı 35 kişi çalıştı. Yabancılar fazla şakacı olduğundan mıdır bilmem ama çekimler sırasında sürekli kadraja girip dans ederek bizi çileden çıkardılar. En ilginç hatıramız ise; klibin final sahnesi için sakallarımı kesip makyajla beni çirkinleştirmeleriydi. Annem dahil ekipteki kimse o çirkin hâlimin ben olduğunu uzun süre anlamadı.

Müzikal geçmişinden biraz bahsedebilir misin?

On iki yaşımdan beri beste yapıyorum. Ozan Doğulu, Erdem Kınay, Deniz Erten, Erhan Bayrak ve Aşkın Tuna gibi birçok önemli isimle çalıştım albümlerimde... Bir ödül töreninden “Rütbe” şarkım ile 2016 yılı en iyi çıkış ödülünü aldım.

Müzikal manada seni diğer isimlerden ayıran farkın ne olduğunu düşünüyorsun?

Kimse olmaya çalışmadan, kimsenin yerini doldurma çabasında olmadan özgün işler yapmaya çalışıyorum. Hepsi ya aynı besteciden şarkı alıyor ya da aynı yönetmene kliplerini çektiriyor. Bu yüzden onlar “aynı”laşırken ben “farklı”laşıyorum.

Sektöre baktığımızda kendini ve müziğini nerede görüyorsun?

Türkiye’de özgün ve eşi benzeri olmayan sanatçılar hep eski kuşaktan... Yeni çıkan isimler ise hep eskilerin kopyası... 100 milyon dinlenmiş ama iki kelimeyi bir araya getirmekten yoksun, kameraya bakmayı bilmeyen yeni kuşak meslektaşlarım var. Kendimi onlardan çok uzak bir konumda görüyorum... Müziğim, kliplerim, kıyafetlerim...

Hepsi daha iyiyi hak edenler için

titiz bir prosesin ürünü.

SANAT CAMİASI DESTEK OLMAKTA BONKÖR DEĞİL

Sana destek olan sanatçılar oldu mu?

Çok önemli, kaliteli isimlerle çalıştım ama hepsi işlerinin karşılığını aldılar. Yapım gereği pek destek kabul eden biri değilim. Sanatçıların birbirine destek olmak noktasında pek bonkör olmadıkları bilinen bir gerçek. Ancak bazı televizyoncuların ve radyocuların üzerimde büyük emekleri var.

Müzik dışında başka ne gibi projelerin var?

Bir yıldır iletişim becerisi ve kişisel gelişim üzerine bir kitap yazıyorum. Ayrıca bir kişisel gelişim workshop’unun eğitim koordinatörüyüm. Bir atölyeden kamera önü oyunculuğu eğitimi alıyorum. Ayrıca önemli bir vakfın kültür elçiliğini üstlendim...

Sosyal medyada hatırı sayılır bir fan kitlen var . Nedir bu sevginin sırrı?

Her şeyden önce onlara “fan” gibi değer küçülten bir sıfat takmıyorum. Sizi sevenlere “fanlarım” demek kadar kibirli bir ifade daha olamaz. Onlar ailem, kızım, annem, babam, kardeşim... Beni nasıl görüyorlarsa, öyleler gözümde... Bu samimiyetimi hissediyor olmalılar.