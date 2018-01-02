Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı Tarkan resmen Milli Piyango vurdu. Yılbaşında Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıkan Tarkan, bir gece 1.3 milyon TL kazandı. 2.5 saat sahnede kalan Megastar, ‘10’ albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra eski parçalarını da seslendirdi. Şarkıcıyı, yeni yıl konserinde eşi Pınar Dilek ise yalnız bırakmadı.