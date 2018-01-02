Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı? 2018'e girmemizin ardından televizyonlarda yeni programlar diziler yayınlanmadı. Özellikle dizilerin eski ve ya özel bölümlerinin yayınlanmasının ardınan Diriliş hayranları "Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı?" diye aratmaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı? Son bölümü ile merak konusu olan Diriliş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş bu hafta var mı? Diriliş yeni bölüm gibi merak ettiklerinize sitemizden ulaşabilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 101. bölümü ile bu hafta yayınlanacak mı? Diriliş son bölüm özet, Diriliş yeni bölüm fragman haberleri burada.

Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı?

Son bölümü yine ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul yeni bölümü büyük merak konusu oldu. Peki TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 101.bölümü ne zaman yayınlanacak? Geçtiğimiz sene yılbaşı haftası yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul önümüzdeki hafta olacak mı? İşte dizi severlerin merak ettiği sorunun cevabı ve detayları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 3 OCAK TARİHİNDE VAR MI?

Fakat başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 101.bölümü 03 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?

Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?