Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT yeni yılın ikinci gününde üzen bir haber aldı. 4 yıldır kurumunda çalışan Selami Keskiner'i kaybetti. Peki Selami Keskiner kimdir, kaç yaşında, neden öldü? TRT Haber Editörü Selami Keskiner, geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Keskiner, Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskiner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskiner'in cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Amasya'da defnedilecek.

Selami Keskiner kimdir?

Selami Keskiner, 1972'de Amasya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Keskiner, Kanal 7'de istihbarat şefliği yaptı, Kanal 24'te editörlük görevinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır TRT İstanbul Müdürlüğü'nde haber editörlüğü yapan Selami Keskiner, evli ve 2 çocuk babasıydı.