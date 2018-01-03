Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey gibi birçok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları, ülke gündeminden düşmedi. Hollywood'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı. Aralarında Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu etkin isimler, "Time's Up" adlı kampanya düzenledi. Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu. Kampanya kapsamında bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık oluşturmak için siyah elbise giymesi çağrısı da yapıldı.