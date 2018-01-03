Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili, filmde kendilerine yardımcı olan Kara Havacılık Komutanlığında görevli askerleri ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. Beraberlerinde baklava da götüren Özçivit ve Bürsin, yeni yılı evlerinden uzakta karşılayan askerlere moral oldu. Özçivit ile Bürsin, silahla nişan almaktan helikopter kullanmaya kadar birçok teknik detay hakkında kendilerine bilgi veren askerlerle çekildikleri kareleri sosyal medyadan yayınladı. Senaryosu Zafer Külünk’e ait olan Can Feda'nın yönetmeni ise Çağatay Tosun. Film 23 Şubat'ta vizyona girecek.