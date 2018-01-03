Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tatlıtuğ, ifadesi alınmak üzere ‘şikâyetçi’ sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Tatlıtuğ dün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayına gelerek ifade verdi.