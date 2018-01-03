Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tatlıtuğ, ifadesi alınmak üzere ‘şikâyetçi’ sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Tatlıtuğ dün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayına gelerek ifade verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
03.01.2018 - 03:26 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vergilerini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle birlikte 3,5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmesi üzerine bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
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