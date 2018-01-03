Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayranları, Facebook, Twitter ve Instagram'da "Barış Manço" hashtag'iyle paylaşım yaparak, sanatçıyı gündemin en üstüne taşıdı. Ünlü isimler de 2 Ocak 1943’te doğan sanatçının doğum günü dolayısıyla çeşitli mesajlar yayınladı ve hasretlerini dile getirdi.