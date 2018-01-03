Hayranları, Facebook, Twitter ve Instagram'da "Barış Manço" hashtag'iyle paylaşım yaparak, sanatçıyı gündemin en üstüne taşıdı. Ünlü isimler de 2 Ocak 1943’te doğan sanatçının doğum günü dolayısıyla çeşitli mesajlar yayınladı ve hasretlerini dile getirdi.
İyi ki doğdun Barış Abi
03.01.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu rock müziğinin önemli ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, doğumunun 75. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Etiketler : barış manço,
532954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/532954.aspx
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