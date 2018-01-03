Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı ( Ferhan Şensoy kimdir?)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Ferhan Şensoy ayağını kırdı. 66 yaşındaki tiyatro oyuncusu, 5 Şubat'ta ameliyat masasına yatacağını söyledi.

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Şensoy talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu, masadan kalkarken yere düştüğünü, bunun sonucu ayağının kırıldığını belirtti. 5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK Usta oyuncu, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat tarihinde ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumunun netlik kazanacağını söyledi. “MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU” Ferhan Şensoy, talihsiz kaza nedeniyle tiyatro oyunlarının iptal edildiğini üzülerek duyurdu.

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