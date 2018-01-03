Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Şensoy talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu, masadan kalkarken yere düştüğünü, bunun sonucu ayağının kırıldığını belirtti.
5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK
Usta oyuncu, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat tarihinde ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumunun netlik kazanacağını söyledi.
“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”
Ferhan Şensoy, talihsiz kaza nedeniyle tiyatro oyunlarının iptal edildiğini üzülerek duyurdu.