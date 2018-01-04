Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Destan, önceki gün öğleden sonra Ataşehir’de otomobiliyle seyir halindeydi. U dönüşü yapılmaması için konulan levhanın bulunduğu yerde U dönüşü yaptı. Bölgede ring görevi yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibi, Destan’ı durdurdu. Sivil Trafik ekibi, polis kimliklerini göstererek U dönüşü yapılmaması gereken yerde U dönüşü yaptığını söyledi.



Sivil ekip, Destan’a Karayolları Trafik Kanununun 47/1’nci maddesi olan, “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” maddesini hatırlatarak 108 TL para cezası kesti.



Destan’a aynı madde kapsamında 20 trafik puanı cezası da verildi. Destan, sivil trafik ekiplerinin uyguladığı cezanın ardından yoluna devam etti.