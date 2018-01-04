Ebru Destan, önceki gün öğleden sonra Ataşehir’de otomobiliyle seyir halindeydi. U dönüşü yapılmaması için konulan levhanın bulunduğu yerde U dönüşü yaptı. Bölgede ring görevi yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibi, Destan’ı durdurdu. Sivil Trafik ekibi, polis kimliklerini göstererek U dönüşü yapılmaması gereken yerde U dönüşü yaptığını söyledi.
Sivil ekip, Destan’a Karayolları Trafik Kanununun 47/1’nci maddesi olan, “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” maddesini hatırlatarak 108 TL para cezası kesti.
Destan’a aynı madde kapsamında 20 trafik puanı cezası da verildi. Destan, sivil trafik ekiplerinin uyguladığı cezanın ardından yoluna devam etti.
Ünlü manken sivil polislere yakalandı
Eski manken ve oyuncu Ebru Destan, Ataşehir’de, U dönüşü yapılmaz levhasının bulunduğu yerde U dönüşü yapınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibince durduruldu. Polis kimliklerini gösteren ekip, Destan’a 108 TL ceza kesti.
Ebru Destan, önceki gün öğleden sonra Ataşehir’de otomobiliyle seyir halindeydi. U dönüşü yapılmaması için konulan levhanın bulunduğu yerde U dönüşü yaptı. Bölgede ring görevi yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibi, Destan’ı durdurdu. Sivil Trafik ekibi, polis kimliklerini göstererek U dönüşü yapılmaması gereken yerde U dönüşü yaptığını söyledi.
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