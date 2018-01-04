Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Bakanlığın verilerine göre, Türk dizileri hâlihazırda 140’tan fazla ülkede izleniyor. ABD’den Rusya’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya ve Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Türk dizilerinden sağlanan ihracat geliri ise yıllık 350 milyon doların üzerine çıktı. Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (Mena) geliyor. Bu bölgeyi sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor. Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sektörden alınan bilgiler ışığında oluşturulan verilere göre, bugüne kadar en fazla ihraç edilen diziler arasında “Adını Feriha Koydum”, “Gümüş”, “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Ezel” ile “Kara Sevda” yer alıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, özellikle 2010’dan itibaren Türk dizi sektörünün baş döndürücü bir gelişme gösterdiğine dikkati çekti. Türk dizilerinin bugün dünyanın dört bir yanında izlendiğini aktaran Gürsoy “Türk dizileri aracılığıyla dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarına ulaşabiliyoruz. Türkiye açısından bu oldukça önemli bir gelişme. Özellikle Orta Doğu ile Türk cumhuriyetlerinin yoğun bir ilgisi var. Türkiye; tarihi, kültürü ve coğrafi zenginlikleriyle merak edilen bir ülke ve diziler aracılığıyla önemli bir tanıtım işlevi de yerine getirilmiş oluyor. Türk dizi ve televizyon yapımları, Türkiye’ye yönelik bir sempati oluşturarak, ülkenin kamu diplomasisine ve turizmine de katkı sunuyor” değerlendirmesinde bulundu. Türk dizi ve televizyon yapım sektöründe üretilen markaların dünya pazarında rekabet gücünün artmasının istihdamı da olumlu etkilendiğine dikkati çeken Gürsoy, dizilerin izlendiği ülkelerde oluşturduğu olumlu havanın, Türkiye’nin uluslararası platformlarda taraf olduğu karar süreçlerinde önemli destekler bulmasına katkı sağladığını aktardı. Gürsoy “2023 hedefimiz 1 milyar doları aşan dizi ve televizyon yapımı ihracatı. Dünyanın bütün ülkelerinde Türkiye’de üretilen diziler, televizyon yapımları beğeniyle karşılık bulacaktır” dedi.