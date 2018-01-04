Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuray Hafiftaş'ın son sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Kanser tedavisi gören ünlü sanatçının doktoru; hızlı bir şekilde tedavi sürecine başlandığını söyleyerek moral vurgusu da yaptı. Nuray Hafiftaş nasıl diye merak eden hayranları son durumu hakkında bilgilere bu haberden ulaşabilir. İşte Nuray Hafiftaş'ın son durumu... Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Hafiftaş'ın doktoru, 53 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

NURAY HAFİFTAŞ'IN SON DAĞLIK DURUMU

Prof. Dr. Hakan Karagöl, Nuray Hafiftaş'ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı şekilde tedavi sürecine başlandığını ifade etti.

"3 AY SONRA GENEL DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Ünlü sanatçının doktoru, "Şu anda Nuray Hanım'ın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık 2,5-3 ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz" dedi.

'Moral' vurgusu yapan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanım'ın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş'ın yanında olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.