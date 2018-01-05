Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Yılın Reklam Yıldızı' olarak MediaCat için objektiflerin karşısına geçen Aslı Enver, oyunculuğunu ve hakkında bilinmeyen bazı yönlerini anlattı. İstanbullu Gelin dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren oyuncu, verdiği röportajda satırbaşlarıyla şunları söyledi...

* Sadelik benim için netlik demek. Net olmak da dünyanın en güzel şeylerinden biri. Mesajı direkt vermek çok önemli. Onu allayıp pullayıp insanları kandırmaya hiç gerek yok. Netliğin ulaşılması zor ve değerli olduğunu düşünüyorum.

* Oyunculuk tarzımda da çok netimdir. Mesela, yönetmen benden bir şey istediği zaman, bunu kişisel bir şey olarak değil, işe hizmet edecek bir şey olarak değerlendiririm.

* Oyunculuk benim işim, bunun üniversitesini de okudum. Eğitimin şart olduğunu biliyorum ama şöyle bir şey de var; bu senin içinde varsa vardır, yoksa yoktur. Evet, şartlar zor, zaman kısıtlı ama bir yandan da benim için çok zor bir şey değil.

* Genellikle anlaşması kolay bir tipimdir. İletişimle her şeyi çözebileceğimi düşünüyorum. Kendimi anlatmakta, ifade etmekte zorlanmam. Bir şeyi istemiyorsam da “çünkü”sünü anlatırım.

* Benim için hayatın ritmini yavaşlatmak hiç mümkün değil. Ağır hayat bana çok lüks ve uzak geliyor. Ağır bir hayatı anlayamadığım gibi, ağır hareketlere de tahammülüm yok. Her şeyi, hemen halletmek isterim.

YA HEP ÇALIŞIRSIN YA HİÇ

* 18-19 yaşımdan beri televizyon işi yapıyorum ve hep bu temponun içindeyim. Bizim sektörün şöyle bir durumu var; ya hep iştesin, çalışıyorsun ve anneni bile görecek zamanın yok ya da iş bitiyor ve dev bir boşluğa düşüyorsun. Böyle olunca biraz asosyalleşiyorsun. Ben her gün 60-70 kişiyle beraberim, ailemden daha fazla görüyorum onları. Bir süre sonra yediğin içtiğin ayrı gitmiyor.

* Bizim işimiz derinlikleri ve katmanları olan psikolojik bir iş. Bunu karmaşık hâle getirdiğinde, performans yaptığın kişi ya da kitleye de karmaşık bir mesaj vermiş oluyorsun. O yüzden yapmamız gereken, bir sahnede vermek istediğimiz duygunun üzerine yoğunlaşmak ve onu en gerçekçi hâliyle yaşatabilmek.

ALIŞVERİŞ İÇİN ÇABA HARCAMAM

Uzun vadede giyeceğim şeyler için alışverişe çıkmak gibi huylarım yok. İhtiyacım varsa, anı kurtaracak şekilde gider alırım. Ev dekorasyonu konusunda ise kafam hiç durmaz...