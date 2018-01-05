Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arabesk ve pop şarkıları özgün yorumlamasıyla dikkati çeken ve Türkiye'nin birçok ilinde sahneye çıkan Cevher, geçen yıl 3 ülke, 14 şehir arasında mekik dokudu. Şarkıcı, geçen yıl toplam 266 bin kilometre yol yaptı. 'Merhametsiz' albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Cevher, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Samsun ve Bodrum'un ünlü mekânlarında pek çok defa sahneye çıktı. Almanya, Avusturya ve Kıbrıs'ta gurbetçilerle buluşan Cevher "Nefesim ve gücüm yettikçe ülkemin ve dünyanın her yerinde şarkılar söyleyeceğim" dedi. 2017'nin bir şehirden diğerine uçmakla geçtiğini anlatan Cevher "Öyle zamanlar oldu ki, uçağın birinden inip, diğerine yetişmek için koşturdum. Yılın yarısından fazlası havalimanları ve uçaklarla geçti. Bu yoğun tempodan şikâyetçi değilim. Sevenlerimle buluştuğum zaman bütün yorgunluğum gidiyor, aynı tempo 2018'de de devam edecek görünüyor" diye konuştu.