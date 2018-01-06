Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeşim Salkım, 'Onur kırıcı, küçük düşürücü' açıklamalarla hakkında olumsuz bir algı oluşturduğunu belirterek, Seda Akgül'den 6 ay süreyle korunma talep etti. Mahkeme, ünlü şarkıcının korunma talebini, 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığından reddine karar verdi.
Yeşim Salkım’ın korunma talebine ret!
06.01.2018 - 23:37 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Yeşim Salkım, bir TV programında kendisi hakkında hakarete varan sözler söylediği iddiasıyla sunucu Seda Akgül'den korunma talebinde bulundu.
Etiketler : Yeşim Salkım,Seda Akgül,İstanbul Aile Mahkemesi,
534078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/534078.aspx
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