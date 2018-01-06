Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeşim Salkım, 'Onur kırıcı, küçük düşürücü' açıklamalarla hakkında olumsuz bir algı oluşturduğunu belirterek, Seda Akgül'den 6 ay süreyle korunma talep etti. Mahkeme, ünlü şarkıcının korunma talebini, 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığından reddine karar verdi.