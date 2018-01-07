Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, talk show programı yapacak. O Ses Türkiye'nin önümüzdekü ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Yıldız Tilbe'nin talk show programı, önümüzdeki aylarda Survivor ile birlikte TV8'in en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.