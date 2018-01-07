TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, talk show programı yapacak. O Ses Türkiye'nin önümüzdekü ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Yıldız Tilbe'nin talk show programı, önümüzdeki aylarda Survivor ile birlikte TV8'in en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.
Acun'dan bomba patlattı! Yıldız Tilbe 'show' ile geliyor
07.01.2018 - 11:25 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
O Ses Türkiye'de jüri olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni program hazırlığında.
Etiketler : O Ses Türkiye,Yıldız Tilbe,Acun Ilıcalı,
534169 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/534169.aspx
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