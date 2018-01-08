Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkışta konuşan Süperstar, 2018'de farklı bir kulvarda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pekkan, bu sene şarkılarının yanı sıra bundan sonra modanın nabzını tutacak. Yeni projesi hakkında sır vermek istemeyen ünlü isim, yakında bir basın toplantısıyla detayları açıklayacağını söyledi.