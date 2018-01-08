Çıkışta konuşan Süperstar, 2018'de farklı bir kulvarda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pekkan, bu sene şarkılarının yanı sıra bundan sonra modanın nabzını tutacak. Yeni projesi hakkında sır vermek istemeyen ünlü isim, yakında bir basın toplantısıyla detayları açıklayacağını söyledi.
Ajda Pekkan modaya el atacak
08.01.2018 - 00:46 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ajda Pekkan yeni reklam filminin müziklerini yapmak için stüdyoya girdi.
Etiketler : Ajda Pekkan,
534345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/534345.aspx
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