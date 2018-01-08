Azad Dağıstan karakterine Macit Koper, Ayhan Dağıstan karakterine ise Selin Şekerci hayat verecek. Baba-kız olarak izleyici karşısına çıkacak olan ikilinin Ferhat ve Aslı’nın hayatını nasıl etkileyecekleri merak konusu...
Siyah Beyaz Aşk’a iki ünlü isim katıldı
08.01.2018 - 03:04 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D’nin, yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği Siyah Beyaz Aşk’ın oyuncu kadrosuna Macit Koper ve Selin Şekerci dâhil oldu.
Etiketler : siyah beyaz aşk,
534355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/534355.aspx
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