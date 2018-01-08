Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azad Dağıstan karakterine Macit Koper, Ayhan Dağıstan karakterine ise Selin Şekerci hayat verecek. Baba-kız olarak izleyici karşısına çıkacak olan ikilinin Ferhat ve Aslı’nın hayatını nasıl etkileyecekleri merak konusu...