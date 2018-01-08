Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen incelemede, bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kayıtlı elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmediği tespit edildi.

Medya kuruluşlarına, bu kapsamda 30 günlük süre verildi. Bu süre içinde elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmeyen kuruluşların yayınları 3 ay süreyle durdurulacak.

Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilecek. Bu Üst Kurulun internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilecek.

Kurulun internet sitesinde ilan edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, KEP adreslerini 5 Şubat 2018'e kadar Üst Kurula bildirmesi gerekiyor.

