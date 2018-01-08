Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 27 Aralık günü Tarsus'ta verdiği konserde o gün doğum günü olan bir hayranına çizmelerini hediye etmişti. O hayranı Akalın'ın kendisine hediye etmiş olduğu çizmeleri internetten 7 bin liraya satışa çıkardı. Bu olayı öğrene Akalın, hayranına sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.

HEDİYE ETTİĞİ ÇİZMEYİ GERİ İSTEDİ

Olayı öğrenen Akalın sosyal medya hesabından, "Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi hak etmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz. Yazık geri gönder ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm." paylaşımında bulunarak o hayranına ateş püskürdü.