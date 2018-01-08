Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 216’nın maceralarının anlatıldığı ve 5 Ocak’ta vizona giren film, 3 gün içinde yüzbinlerce kişiyi sinema salonlarında ağırladı.

Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Arif V 216, vizyona girdiği ilk iki akşamında kapalı gişe oynayan filmi oynayarak çok başarılı bir açılış rakamı elde etti. Film, sadece ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi oldu.

Cem Yılmaz’ın “İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine” sözleriyle özetlediği Arif V 216 senaryosu yine Yılmaz’ın kaleminden çıkıyor. Yönetmen Kıvanç Baruönü’nün ve görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin’in kareleriyle unutulmaz bir başyapıt olarak sinemaya kazandırılan filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk Sineması’nın efsane ismi Ediz Hun rol alıyor.