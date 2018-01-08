Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.

"TAKTIĞIM ALTININ AĞIRLIĞINDAN VE BÜYÜKLÜĞÜNDEN YASTIĞA TAKAMADIK"

Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp psikiyatr Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyaret gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.

"GÖRGÜSÜZ" YORUMU YAĞDI

Alişan'ın hediye ettiği paylaştığını gören takipçileri ünlü türkücüyü topa tuttu. Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.

Alişan'ın paylaşımı: