Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse'un patronu Nusret Gökçe, İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde ekibiyle birlikte çektiği halay beğeni rekoru kırdı. Takipçileri Nusret'in videosunu 1 milyondan fazla izledi.

İBO NUSRET'E NE DİYECEK?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında tanınan Nusret, İbrahim Tatlıses taklidini yaptığı videoya ünlü sanatçıyı da etiketledi. Tatlıses'in Nusret'e ne yorum yapacağı merak ediliyor.

İşte Nusret'in halay videosuna yazdığı yorum: New York şubesini açmaya giderken ben