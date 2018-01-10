Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BKM, Frigo Film ve İmaj ortak yapımcılığındaki ‘Cebimdeki Yabancı’ filmi 2 Şubat’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sezen Aksu’nun filme özel bestelediği ‘İhtimal ki’ şarkısının yer aldığı filmin ilk tanıtımı yıldız oyuncu kadrosu eşliğinde tanıtıldı. 2 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanan filmde Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız gibi yıldız isimler başrolde yer alıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı film, yedi eski arkadaşın cep telefonlarına gelen her mesaj ve bildirimi yüksek sesle okumaları; yeni sırların ortaya çıkmasını konu alıyor. Teknolojinin hâkim olduğu bugünün dünyasına kahkaha dolu ve gerilimli hikayesiyle ışık tutacak filmin afişi de sinemaseverlerle paylaşıldı. Başarılı tasarımcı Arda Aktaş imzalı afiş, farklı görsel diliyle dikkatleri üzerine çekti.