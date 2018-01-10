Emel Sayın 1970’lerde merhum Münir Özkul ile birçok filmde rol almıştı. Geçen cuma vefat eden Münir Özkul’u (93) sadece sosyal medyada anıp, cenazesine gitmeyince eleştirilmişti.
"MÜNİR BENİM KIYMETLİM"
Emel Sayın “Çok gitmek istedim, ama olmadı. Şartlarım el vermedi. Münir benim kıymetlimdi. Eşi ile sürekli konuşuyorum” dedi.
Münir Özkul'un cenazesine Metin Akpınar ve Şener Şen'in de katılmaması dikkat çekmişti.
Emel Sayın'dan şaşırtan Münir Özkul açıklaması!
10.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emel Sayın, geçen cuma günü kaybettiğimiz usta oyuncu Münir Özkul'ın cenazesine katılmamıştı. Ünlü sanatçı konuya dair şaşırtan bir açıklamada bulundu.
Emel Sayın 1970’lerde merhum Münir Özkul ile birçok filmde rol almıştı. Geçen cuma vefat eden Münir Özkul’u (93) sadece sosyal medyada anıp, cenazesine gitmeyince eleştirilmişti.
Etiketler : emel sayın,
535048 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/535048.aspx
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