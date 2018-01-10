Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emel Sayın 1970’lerde merhum Münir Özkul ile birçok filmde rol almıştı. Geçen cuma vefat eden Münir Özkul’u (93) sadece sosyal medyada anıp, cenazesine gitmeyince eleştirilmişti.



"MÜNİR BENİM KIYMETLİM"

Emel Sayın “Çok gitmek istedim, ama olmadı. Şartlarım el vermedi. Münir benim kıymetlimdi. Eşi ile sürekli konuşuyorum” dedi.



Münir Özkul'un cenazesine Metin Akpınar ve Şener Şen'in de katılmaması dikkat çekmişti.

