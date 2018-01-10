Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftaiçi her gün yayınlanan Nursel'le Evin Tadı programı Nursel'le Evin Tadı programı kanal yönetimi tarafından bitirilme kararı verildi. Nursel Ergin'ın programı final yapıyor. Yıllardır ekranlarda beğeniyle izlenen önceleri şehir şehir gezen Türkiye'yi deyim yerindeyse fetheden karış karış dolaşan bir lezzet avcısı Nursel, içten, samimi, doğal halleriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Evimizin kızı Nursel diye anılır hale geldi. Ancak Nursel'in programı neden bitiyor? diye merak edenler için reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamamasıdır. Peki Nursel Ergin kimdir kaç yaşında, nereli?

NURSEL ERGİN'İN PROGRAMI FİNAL YAPIYOR

Murat Akyer daha evliyken nişan yapan Nursel Ergin çok fazla eleştirilmişti. Yaklaşık bir ay önce nikah masasına oturan Nursel Ergin Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı "Nursel'le Evin Tadı" reytinglerde istenilen başarıyı tuturamadı.

NURSEL'İN PROGRAMI NEDEN BİTİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Nursel'in Evi isimli yemek programı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kanal D'ye transfer olmuştu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün "Nursel'le Evin Tadı" ismiyle ekranlara gelen programın istenilen reytinglere ulaşamaması nedeniyle final kararı alındı. Kararın ünlü sunucuya bildirildiği ve çekimleri biten programların sona ermesinin ardından Nursel'le Evin Tadı programının ekranlara veda edeceği öğrenildi.

NURSEL ERGİN KİMDİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul’da 30 Temmuz 1980’de doğdu.Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin’in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir. Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel’in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.