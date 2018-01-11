Söz dizisinde Ateş karakterini canlandıran Eren Vurdem, önceki gece Mecidiyeköy'deki polis kontrol noktasında durduruldu. Gazetecileri görünce alkol muayenesini reddeden oyuncu, "Gerekirse karakola giderim ama gazeteciler buradayken o cihazı üflemem" dedi.
Polisin ısrarlı tutumuyla alkolmetreyi üfleyen oyuncu, 0.11 promil alkollü çıktı. Oyuncu, bunun üzerine araçtaki sevgilisini taksiyle gönderdi. Alkol sınırını aşmadığı tespit edilen oyuncu, ardından lüks aracının gazına yüklenip "Pati çekerken resmimi çekin ki havalı çıkayım" dedi.
Gazetecilerle tartışmasını sürdüren oyuncu, iki arkadaşının ısrarıyla aracına döndü.
Sabah