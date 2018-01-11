Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına bağlanan Hüseyin Tatlı, kardeşi İbrahim Tatlıses ile arasının bozuk olduğunu söyledi. Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses'in şarkıcı olmasını istemediğini söyledi.

"KEŞKE İBRAHİM TATLISES'İN KARDEŞİ OLMASAYDIM"

Ağabeyiyle aralarında kırgınlık olduğunu söyleyen Hüseyin Tatlı, "Keşke İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım. O zaman müzik kariyerimde daha ileride olurdum." dedi.

"AĞABEYİM 4. BÖLÜMDE BENİ ÖLDÜRDÜ"

Geçmişte ağabeyiyle dizide yapan Hüseyin Tatlı, "O sıralar sokakta yürüyemiyordum. Karakter bayağı da sevilmişti ama ağabeyim dizide beni 4. bölümde öldürmüştü." diyerek geçmişe de gönderme yaptı. Meltem Kaya-haberler.com