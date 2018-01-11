Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Erkin, olaylı bir şekilde eski eşi Asena Atalay'dan ayrılıp hayatını Şükran Ovalı ile birleştirmişti. Şükran Ovalı geçen akşam katıldığı bir etkinlikte anne olmak istediğini belirtti.

2017'NİN BAŞINDA EVLENMİŞLERDİ

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da düzenlenen ve sadece 10 kişinin katıldığı bir törenle hayatını Şükran Ovalı ile birleştirmişti.

ANNE OLMAK İSTİYOR

Şükran Ovalı, önceki gün katıldığı bir etkinlikte Caner Erkin ile birçok hayallerinin olduğunu ve en kısa zamanda anne olmayı istediğini belirtti.