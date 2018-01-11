Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un son bölümünde, para sıkıntısı çeken 'Koçovalı Ailesi'nin maddi kaynak oluşturmak için tapuları satması dikkati çekti

Mesut Yar ise Çukur ile ilgili bir yazı kaleme aldı

Bu hafta bir başka dağınıklık da 'Çukur' (Show TV) dizisindeydi. Hain evlat 'Selim' deyim yerindeyse yine ailenin suyunu, elektriğini ve doğalgazını kesti. 'Hah, şimdi yakayı ele verecek' hissiyle ekran karşısında izleyici mıhlayan bu adamın sürekli kazanıyor oluşu tuhaf.



Bir de 'Koçovalı Ailesi' çok uzun zamandır para sıkıntısı çekiyor. Öyle ki yardım bekleyen bir sürü insanı bir kenara koydum. Mesele 10 bölümde anca tapuları satmaya geldi. Ne biçim bir ekonomi bu?



Aynca 'Koçovalı' tayfası bir mahallenin sıradan iaşesini bütün bir mahallenin tapularını satarak mı dağıtıyor? Gelecek ay ne satacaksınız 'Yamaç' usta? Bak günler su gibi akıyor; dün bu ayın, yarın da önümüzdeki ayın başı be birader!"