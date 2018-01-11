Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyircinin, TRT'de sunduğu 'Banko' ve 'Joker' isimli yarışma programlarından tanıdığı duayen sunucu Bülend Özveren, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında boy gösterdi.

30 BİN LİRA KAZANDI

Toplamda dört joker hakkını da kullanan Özveren, 30 bin lira kazanarak dokuzuncu soruda yarışmadan çekildi.

TORUNU İÇİN YARIŞTI

Duayen sunucu; 15 yıl sunucu koltuğundan oturduktan sonra yarışmacı ruhunun nasıl olduğunu deneyimlemek, hem torununu Orlando'da bulunan Walt Disney'e gönderebilmek, hem de ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek için yarışmaya katıldığını söyledi.