Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba'ya Babylon'da moral gecesi yapıldı.

HASTANEDE TARKAN EŞLİK ETTİ

Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Manga, Moğollar, Yalın gibi ünlü isimler sahneye çıktı. Kanser tedavisi gören Ali Baba geceye katılamayınca hastaneden canlı yayınla bağlantı kuruldu. Ali Baba'ya refakatçi olarak hastanede Tarkan eşlik etti.

"BU GECE İŞ BÖLÜMÜ YAPTIK"

Yekta Kopan, "Bu gece iş bölümü yaptık. Hastaneye gitme görevi Tarkan'a düştü. Tarkan, sen bizim hastane nöbetçisi olarak sürprizimizdin" diyerek sözü Tarkan'a bıraktı.

"KALBİM SİZLERLE"

Ünlü sanatçı, "Kalbim sizlerle ama ben burada Ali Baba'ylayım. Burada ekranımız var keyifle izliyoruz" dedi.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Tarifsiz duygular içinde olduğunu belirten Ali Baba ise "Sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum herkese" şeklinde konuştu.