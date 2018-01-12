Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnteraktif sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, “Parla” adlı ikinci albümüyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Güliz Ayla oldu. Canlı yayında soruları cevaplayan Güliz Ayla, samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Güliz Ayla:

Çocukluk yıllarımda ölümden döndüm. Çok küçüktüm. İki kere kalbim durmuş. Bir hastalık geçirdim. Tip 1 diyabetliyim ben. Onun ilk teşhisi konulma aşamasında iki kere kalbim durmuş. Komalık gitmişim hastaneye. Kalbimi masajla çalıştırmışlar.

Benim boyum aslında uzun. Ama dinleyicilerim beni kısa boylu sanıyor. 1,74 boyum. Daha ne kadar uzun olabilirim.

Lenslerimi takmadığında göremiyorum. 7,5 numara miyobum. Lenslerimi çıkarıp beni bir yere koyarsan, sonra gelip alman lazım. Lensim olmadan uzaktan gelenleri tanımıyorum. Ancak burnumun dibime girmesi lazım, kim olduğunu anlamam için. Çok zor bir şey...

“Olmazsan Olmaz” şarkımın bu kadar patlamasını beklemiyordum. Şarkı başka bir şey yakaladı gerçekten. Samimi geldi bence insanlara. Klibi de öyle, sözleri de öyle.

Hollandalı şarkıcı Anouk’a hayranım. Onunla düet yapmak isterdim. Hatta düet için Hollanda’ya bile giderdim.

Lakabım Safinaz’dı

Lise yıllarımda çok zayıf olduğum için arkadaşlarım bana ‘Safinaz’ lakabını takmıştı. Ama sadece ilk iki yıl söyleyebildiler, daha sonra kilo aldığım için diyemediler.

Arkadaşlarıma sorsanız beni, kesinlikle ‘deli’ derler. Bazen patavatsızım. Kimin yanında ne konuşacağımı çok bilmiyorum. Pot kırdığım çok oluyor.

Dinleyiciler beni İzmirli zannediyor. Oysa Samsunluyum.

Beni dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’a benzetiyorlar. Ben de benzediğimi fark ettim sonradan. Saç rengimi değiştirdikten sonra da Khaleesi’ye (Game of Thrones dizisi karakteri) benzetenler de oldu.

Bir süre öğretmenlik yaptım. Vokal öğretmeniydim. Küçük yaş grubuyla da çalıştım. Anaokulu öğretmenliği değildi ama özel bir müzik programı vardı, onun öğretmenliğini yaptım.