Avrupa turnesine çıkacak olan ünlü popçu, Hollanda, Belçika ve Almanya’da toplam 7 konser verecek. Şarkıcı, turnesine bugün Hollanda’nın Rotterdam şehrinde başlayacak. Ünlü popçu, şehrin en büyük konser salonlarından De Doelen’de sahneye çıkacak. Buray, son konserini 21 Ocak’ta Hollanda-Enschede’de verecek.
Buray, turneye çıkıyor
12.01.2018 - 03:03 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pop müzik şarkıcısı Buray, Avrupa’daki hayranlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.
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