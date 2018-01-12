Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa turnesine çıkacak olan ünlü popçu, Hollanda, Belçika ve Almanya’da toplam 7 konser verecek. Şarkıcı, turnesine bugün Hollanda’nın Rotterdam şehrinde başlayacak. Ünlü popçu, şehrin en büyük konser salonlarından De Doelen’de sahneye çıkacak. Buray, son konserini 21 Ocak’ta Hollanda-Enschede’de verecek.