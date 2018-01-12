Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telifmetre ve Radio Monitor listelerinde ilk sıraya yerleşen şarkının klibi de, üç hafta gibi kısa bir sürede 10 milyon barajını aşarak birçok ismi geride bıraktı. Söz ve müziği Ersay Üner, düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait olan parçanın klibi Gülşen Aybaba imzası taşıyor.