Telifmetre ve Radio Monitor listelerinde ilk sıraya yerleşen şarkının klibi de, üç hafta gibi kısa bir sürede 10 milyon barajını aşarak birçok ismi geride bıraktı. Söz ve müziği Ersay Üner, düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait olan parçanın klibi Gülşen Aybaba imzası taşıyor.
10 milyon kişi izledi
12.01.2018 - 03:04 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aylin Coşkun’un geçtiğimiz ay dinleyicilerle buluşturduğu ‘Sinsirella’ Youtube’da 10 milyon barajını aştı.
Etiketler : aylin coşkun,sinsirella,
535629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/535629.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER