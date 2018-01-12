Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Serdar Ortaç'ın o sözleri



Müzik sektöründe iyi şeylerin olduğunu belirten Serdar Ortaç, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin barışması hakkında, "Çok önemli iki tane kadın. Sezen bizim büyüğümüz, Yıldız'ı çok severim ve 'onun gibisi gelmez' derim hep. Zaman geçtikçe eski arızaları unutuyorsunuz, ermişlik gibi oluyor. Yıldız giderek çok iyi yaptı, çok sevindim" şeklinde konuştu.

Ebru Gündeş'le yıllardır dargınlığı bulunan başarılı popçu, "Ebru beni bugün çağırsa koşarak giderim. Ben sana ne yaptım gözünü seveyim? Senden özür dilerim. İtiraf etmem lazım, bende de arıza var. Eskiden olduğu için konuşmaya çekindim. Bu işlere hep yabancı oldum, siyaset, politika gibi işler bana hep uzak oldu. Ben de ona çok destek olmadım, sanırım o da buna kızdı" dedi.

"BENİM MANEVİYAT DUYGULARIM YOK"

"Yıldız Tilbe gibi elinde çiçeği ile Ebru Gündeş'e gider misiniz?" sorusunu başarılı popçu, "Benim maneviyat duygularım yok, yapamıyorum. Yapmam lazım, ama olmuyor. Belki siz buna vesile olursunuz, o zaman giderim" şeklinde cevapladı.



Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile birkaç kez denk geldiklerini vurgulayarak, "Bizim onunla çok eski hukukumuz var, 94 yılından beri her şeyimi biliyor. Beni müzik sektörüne o soktu, bence kızmıyordur. Magazinde öyle yazılıyor, Birbirimizi görünce sohbet ediyoruz, ancak aramızda bu konular hiç açılmadı. Yani bana dargınlık var gibi bakmadı, buna vesile olacak bir durum olmadı" dedi.