Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asena Atalay'dan büyük ayıp... Asena Hayko Cepkin'le ilgili ne paylaştı, neden tepki topladı gibi merak ettikleriniz bu haberde. Asena Atalay yaptığı Hayko Cepkin paylaşımı ile sosyal medyadan büyük tepki topladı. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, Cepkin'e büyük ayıp etti. İşte Asena Atalay'ın Hayko Cepkin paylaşımı



Geçtiğimiz yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez çirkin bir paylaşımla adından söz ettirdi.

ASENA HAYKO CEPKİN'LE İLGİLİ NE PAYLAŞTI?

Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Cepkin'le alay eden ünlü sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.

ASENA ATALAY'DAN BÜYÜK AYIP

İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçerek kendini eğlendiren ünlü sunucu, bu hareketiyle de sosyal medyada tepki çekti. Bir çocuk annesi sunucuya bu yaptığının yakışmadığını söyleyen takipçileri "Hayko, bu kusurunun ameliyatla düzelebileceğini bildiği halde bıçak altına yatmak istemiyor. O, bunu sorun etmezken senin böyle dalga geçmen çok yanlış" diye tepkisini dile getirdi.