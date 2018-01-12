Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un ekibi 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'a sayıgı duruşunda bulundu.
MÜNİR ÖZKUL'UN OYNADIĞI TÜM KARAKTERLERİN ADI SAYILDI
HT Magazin'in haberine göre, önceki akşam yapılan çekimlerin finalinde topluca sahneye çıkan 'Güldür Güldür Show' ekibi, usta oyuncu Münir Özkul'un hayat verdiği karakterlerin isimlerini tek tek sayarak saygı duruşunda bulundu.
"NEFESİMİZ YETTİĞİNCE SAHNELERDE OLACAĞIZ"
Ali Sunal'ın, "Sizden öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktarmak için nefesimiz yettiğince sahnelerde olacağız" sözleri ayakta alkışlandı