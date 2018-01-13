Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur yeni fragmanı ile bu haftada iddialı bir bölüm yayınlayacak. Her pazartesi Söz ile kapışan ve genellikle birinci gelen Çukur dizisi bu hafta da birinci olacak gibi. Sevenleri için müjdeli haberi de verelim. Çukur 12. bölüm fragmanı ve Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Çukur yeni bölüm de ne olacak? Çukur 12. bölüm de izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. Herkes şaşıracak gibi. Çukur son bölümde Sena, Yamaç'tan boşanmaya kararlıydı, İdris Koçavalı ise Vartolu'ya bayağı yaklaştı. Büyük sürprizlerin yaşanacağı Çukur yeni bölüm fragmanı siz değerli okuyucularımız için haberimizde... İşte Çukur yeni fragmanı izle ve Çukur 12. bölüm fragmanı

ÇUKUR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ÇUKUR YENİ FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 12. BÖLÜM DE NE OLACAK

Yamaç’ı oldukça özleyen Sena onun kıyafetlerini koklayarak ağlamaya başlayacak. Sultan ise İdris’e Sena ile arasında geçen tüm diyalogları anlatacak. Sena’nın geri dönme düşüncesi kafasında oluşmasına rağmen Sultan bu duruma karşı gelecek. “Ben Sena ile konuştum her şeyi anlattım o seçimini yaptı ve kararını verdi” ifadelerini kullanacak olan Sultan, Yamaç’ın Sena’yı geri dönmeye ikna etmeye çalışmaması gerektiğini belirtecek

Yayıncı kuruluştan gelecek bölümle ilgili yapılan özet açıklaması ise şu şekilde; Tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber, Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yenik düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da, boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasında olduğu anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup ise mahallede yepyeni bir dönemi başlatacaktır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 11. Bölümünde; Çukur'da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber, Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır.

Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yeni düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da, boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasında olduğu anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup ise Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.